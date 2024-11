Festival Botecar chega ao Rio com competição de petiscos entre 40 bares - Fabio Rossi

Festival Botecar chega ao Rio com competição de petiscos entre 40 baresFabio Rossi

Publicado 20/11/2024 19:31

Rio - Entre os dias 21 de novembro e 20 de dezembro, 40 bares icônicos do Rio de Janeiro, incluindo estabelecimentos tradicionais e recém-chegados, localizados tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, selecionaram um petisco especial para competir no Festival Botecar, o mais recente concurso da cidade.



O tema desse ano é 'Sabores Musicais', e cada bar terá um petisco concorrente inspirado na música regional. A competição contará com votação popular e avaliação de jurados especializados, com peso igual de 50% para cada. Durante 30 dias, o público poderá experimentar os petiscos exclusivos, que terão preços entre R$ 25 e R$ 40, com total liberdade criativa dos estabelecimentos.



Tanto o público quanto os jurados atribuirão uma única nota de 0 a 10, considerando os seguintes critérios: sabor do petisco, qualidade do ambiente, atendimento e temperatura das bebidas.

Os participantes são: 5ª Categoria, Aconchego Carioca, Adega do Pimenta, Bafo da Prainha, Baixela, Bar Barata Ribeiro, Bar da Amendoeira, Bar da Frente, Bar da Gema, Bar da Portuguesa, Bar do Bode Cheiroso, Bar do Momo, Bar do Trotta, Bar Madrid, Bar Maravilha, Bar Urca, Botero, Capiau, Carioca Deutsch, Casa Porto, Costelas, Enchendo Linguiça, Gato de Botas, Jobá, Jobi, Kalango, Lá na Rosi, Maria Lôca, Otra, Pavão Azul, Petisqueira Martinho, Porco Amigo, Portinha, Quitanda, Real Chopp, Suru Bar, Tô Careca de Saber, Velho Adonis, Xepa e Zuza Fish Bar.