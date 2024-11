Archenha José Oliveira, de 78 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus - Divulgação / Império Serrano

Archenha José Oliveira, de 78 anos, morreu após ser atropelada por um ônibusDivulgação / Império Serrano

Publicado 20/11/2024 16:13 | Atualizado 20/11/2024 19:36

Rio - Archenha José Oliveira, de 78 anos, que morreu ao ser atropelada por um ônibus , foi sepultada na tarde desta quarta-feira (20), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. A vítima era integrante da Galeria da Velha Guarda do Império Serrano. Em comunicado, a escola de samba lamentou a perda e desejou forças aos familiares e amigos de Archenha.

Nos comentários da publicação, amigos da idosa também lamentaram o falecimento. "Sem acreditar! Toda vez que ela me via, fazia questão de me abraçar, me dar um beijo na testa e falava assim: Que minha mãe Oyá te abençoe. Vou sentir muito a sua falta"; "Sentirei saudade, minha amiga"; "Vá em paz, minha prima. Obrigada por todo carinho de sempre"; escreveram alguns perfis.

O acidente aconteceu na segunda-feira (18), na Estrada do Portela, em Madureira. Ela foi atingida por um ônibus da linha Madureira X Tiradentes, da Viação Caprichosa. Archenha chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas morreu na terça-feira (19).



De acordo com a Polícia Civil, a morte da idosa está sendo investigada para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.



Por meio de comunicado, a Rio Ônibus, responsável por coordenar a operação de ônibus no município do Rio, lamentou o ocorrido e informou que a empresa aguarda os resultados da perícia técnica para entender como o acidente aconteceu.