Dentro do veículo estava apenas o motoristaDivulgação

Publicado 20/11/2024 19:11 | Atualizado 20/11/2024 19:33

Rio – Um táxi capotou depois de bater em um carro na Rua Humaitá, número 247, na altura da academia SmartFit, no Humaitá, Zona Sul. O homem que dirigia o táxi, não identificado, foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves no braço esquerdo. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado por volta das 13h para a ocorrência, na altura do Hospital São Carlos. De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente gerou retenções desde o Largo dos Leões até a altura do Túnel Rebouças. A via foi liberada por volta das 15h.

O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) e, de acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.