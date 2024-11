Policiais militares foram alvos de ataques por parte dos bandidos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 20/11/2024 15:18

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores de Padre Miguel, na Zona Oeste, na tarde desta quarta-feira (20). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais militares correndo nas proximidades da Rua Hélio do Amaral enquanto é possível escutar os disparos dos criminosos.

Ainda no início da tarde, moradores denunciaram à PM que bandidos estariam se aglomerando na área de mata da região, indicando um possível confronto entre organizações criminosas. Com a chegada dos agentes do 14º BPM (Bangu), os criminosos passaram a atirar contra eles e fugiram do local.

Em nota, a corporação ressaltou que, em nenhum momento, os militares revidaram ao ataque. Não há registro de presos ou feridos durante a ação.