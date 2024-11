Homem é arrastado por caminhão na Ponte Rio-Niterói - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/11/2024 09:10

Rio - Um homem foi arrastado ao tentar pegar carona na traseira de um caminhão na Ponte Rio-Niterói, na noite da última segunda-feira (18). Motoristas que passavam pelo local foram surpreendidos com a cena, que aconteceu na pista sentido Niterói, Região Metropolitana. O rapaz, que não teve a identidade revelada, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que o homem se segura no para-choque do veículo, por volta das 21h, e acaba sendo arrastado pela via. A gravação mostra que ele ainda perdeu o tênis durante o incidente. Ao ser alertado por outros motoristas, o condutor do caminhão parou no canto da pista e ajudou a socorrê-lo.

"É um rapaz que, aparentemente, não estava drogado e nem bêbado, mas estava bem desorientado. Ele falava muito bem, estava com todos os documentos. O tempo todo ele dizia que era do bairro de Lagoinha, em Belo Horizonte, e que estava no Rio há três dias procurando emprego. Mas a questão era que ele estava bem desorientado", relatou o motorista do caminhão ao "Bom Dia, Rio", da TV Globo.

De acordo com a publicação de uma testemunha nas redes sociais, o homem tinha tentado entrar no veículo na Avenida Brasil, no bairro Vasco da Gama, Zona Norte, na altura de um supermercado próximo à entrada da Ponte. "Esse cara subiu no caminhão na altura do Assaí, tentou por diversas vezes subir no caminhão. Estava passando na hora e pensei que fosse assalto ou algo parecido", escreveu.

Segundo a Ecoponte, que administra a via, a concessionária acionou os recursos de emergência assim que identificou o ocorrido. O homem foi retirado do local e levado até a praça de pedágio, onde recebeu atendimento da equipe médica.

Após os cuidados, o rapaz acabou sendo encaminhado ao Hospital Psiquiátrico De Jurujuba, em Niterói. Seu atual estado de saúde ainda não foi divulgado.