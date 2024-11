Cidade do Rio tem previsão de céu nublado e chuva para o restante da semana - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 21/11/2024 08:35 | Atualizado 21/11/2024 08:43

Rio - Após dias quentes e ensolarados, o tempo na cidade do Rio virou, e a previsão é de que o restante da semana seja chuvoso e mais frio, com ventos variando de moderados a fortes. Segundo o Alerta Rio, essa mudança aconteceu em razão do deslocamento de um sistema de baixa pressão do oceano.

Nesta quinta-feira (21), o céu varia de nublado a encoberto, e há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, com chance de evolução para pancadas no início da noite. A máxima será de 29°C, com mínima de 20°C e ventos moderados a ocasionalmente fortes.

A sexta-feira (22) seguirá o mesmo padrão, com temperaturas um pouco mais baixas. A máxima prevista é de 26°C, com mínima de 18°C. Também será um dia encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento e ventos ocasionalmente fortes.

O fim de semana começa ainda mais frio, com o céu permanecendo nublado. O sábado (23) tem máxima prevista de 24°C e mínima de 17°C, e a previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento e de ventos ocasionalmente fortes se mantém.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, o sol volta a brilhar um pouco no domingo (24), com o céu variando de nublado a parcialmente nublado, e as temperaturas sobem. A máxima será de 27°C, com mínima de 16°C e ventos fracos. Além disso, há previsão de chuva fraca durante a madrugada e a manhã.

A semana deve começar com céu limpo na segunda-feira (25), sem previsão de chuva e com ventos moderados. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 28°C e a mínima permanecendo em 16°C.