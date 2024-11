Homem entrou na UPA Comendador Soares e agrediu pacientes e supervisor, segundo a PM - Armando Paiva / Arquivo O Dia

Homem entrou na UPA Comendador Soares e agrediu pacientes e supervisor, segundo a PMArmando Paiva / Arquivo O Dia

Publicado 21/11/2024 12:21 | Atualizado 21/11/2024 12:30

Rio - Um homem ameaçou e agrediu pacientes e o supervisor da UPA de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante uma confusão na noite desta quarta-feira (20).



Segundo a PM, policiais do 20°BPM (Mesquita) foram acionados para conter a briga. Chegando na unidade de saúde, eles aplicaram spray de pimenta no envolvido.

Por conta disso, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, que administra a UPA, a recepção principal precisou ser esvaziada, até o efeito do produto passar.

No entanto, o supervisor e os pacientes não precisaram de atendimento médico por conta do ocorrido, e os serviços da unidade não foram interrompidos. A polícia e a pasta não informaram o motivo que levou o homem a iniciar a confusão e não deram mais detalhes sobre as ameaças e agressões.

O caso foi registrado na 56ª DP (Comendador Soares), mas o envolvido não foi preso.