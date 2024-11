29ª Parada do Orgulho LGBTI+ Rio acontece no Posto 5 em Copacabana - Divulgação

Publicado 21/11/2024 11:22 | Atualizado 21/11/2024 11:53

Rio - No próximo domingo (24), acontece a 29ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ Rio, no posto 5 da orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio, a partir das 11h.



A festa contará com apresentações de WD, Unna X, Duda Beat, Gael Vicci, Diego Martins e Bianca. A intérprete oficial do Hino Nacional será, mais uma vez, Valéria Barcellos.



Em 2024, o evento terá um ônibus (Rainbow Bus), uma jardineira e 10 trios elétricos que levarão para a Avenida causas como o apoio a mulheres lésbicas, pessoas trans, bissexuais, famílias, a prevenção e saúde de pessoas vivendo com HIV/Aids, liberdade religiosa, igualdade para o povo negro e os povos originários, além da preservação da Amazônia e a valorização dos ativistas LGBTI+ brasileiros.



A Parada de Copacabana é considerada o terceiro maior evento da cidade, reunindo milhares de pessoas no bairro da Zona Sul para celebrar a diversidade. O evento é organizado pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+.



Para segurança, a Polícia Militar vai instalar 25 torres de vigilância ao longo da orla. Representantes do Tribunal de Justiça; Ministério Público Estadual; Polícia Civil e Defensoria Pública do Rio de Janeiro também estarão presentes.



Sustentabilidade em meio à festa

O projeto batizado "Parada Verde Rumo ao Carbono Zero" vai iniciar uma série de ações que serão implementadas até 2026 para reduzir o impacto ambiental causado pelo evento.



Entre as ações promovidas, foram selecionados 120 catadores de cooperativas do estado para coleta de resíduos sólidos, como plástico, papelão, vidros e latinhas, deixados durante a Parada. Também haverá pontos de recolhimentos de tecidos, que serão transformados em roupas e acessórios.



Nas redes sociais, o grupo divulgou que até mesmo a cenografia está sendo feita de maneira sustentável, utilizando materiais de reuso, dando um novo significado a eles e causando menos impacto ao meio ambiente.



Parada em Madureira



Já no final de semana seguinte, também em um domingo (1º), Madureira, na Zona Norte, será tomada pela 21ª edição da Parada LGBTQIA+. A concentração será a partir das 9h e o desfile às 13h.



Estão confirmados os artistas Samile Cunha, Meime dos Brilhos, Gabrielly Rodin, Karina Karão e Suzy Brasil. O carnavalesco e comentarista Milton Cunha, responsável pela direção artística do evento, também marcará presença.



A programação conta com shows, performances e presença de ativistas e vips. Ainda haverá apresentações das escolas de samba Império Serrano e Portela.



O evento é organizado pelo grupo MGTT e acontece há mais de duas décadas para celebrar a população LGBTQIA+.