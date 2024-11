Luiz Carlos de Oliveira, de 65 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (18) - Reprodução / Redes Sociais

Luiz Carlos de Oliveira, de 65 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (18)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/11/2024 07:53

Rio - Luiz Carlos de Oliveira, de 65 anos, está desaparecido desde segunda-feira (18), quando foi visto pela última vez saindo de sua casa no bairro Pacheco, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Diagnosticado com Alzheimer, o idoso saiu sem que a família percebesse.



Em um apelo emocionado nas redes sociais, Diego Lima, filho do idoso, compartilhou a situação delicada que enfrenta. "Venho pedir ajuda a vocês, num momento muito difícil pra mim. Meu pai tem Alzheimer e sumiu ontem. Ele saiu de casa, no Pacheco, e não encontramos ainda. Estou juntando uma força-tarefa, porque sei que as redes sociais ajudam bastante. Vou deixar a foto aqui para que possam me ajudar a divulgar e achar ele", disse.

Família pede informações sobre idoso com Alzheimer que desapareceu no bairro Pacheco, em São Gonçalo Reprodução / Redes Sociais



A família tem se dedicado a colar cartazes pela região e a fazer buscas, dia e noite. Diego descreveu a exaustão que os parentes têm enfrentado: "Estou há dois dias sem dormir. Fico andando durante a madrugada, o dia inteiro, só paro para comer. Estamos exaustos, mas vamos conseguir."



Na noite desta quarta-feira (20), Diego publicou um vídeo atualizando a situação e informou que segue sem notícias do pai. "Mais um dia sem atualizações, cada dia que passa fica mais difícil de falar. Eu não queria ter que vir aqui falar, é muito difícil. Tem muita gente divulgando, mas ninguém viu nada ainda. Tenho fé que vamos conseguir", ressaltou.



Diego informou que irá nesta quinta-feira (21) à delegacia para registrar o desaparecimento de Luiz Carlos de Oliveira e formalizar as buscas. A família pede que qualquer informação sobre ele seja comunicada o mais rápido possível. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do idoso pode entrar em contato pelo telefone: (21) 97155-7231. A família tem se dedicado a colar cartazes pela região e a fazer buscas, dia e noite. Diego descreveu a exaustão que os parentes têm enfrentado: "Estou há dois dias sem dormir. Fico andando durante a madrugada, o dia inteiro, só paro para comer. Estamos exaustos, mas vamos conseguir."Na noite desta quarta-feira (20), Diego publicou um vídeo atualizando a situação e informou que segue sem notícias do pai. "Mais um dia sem atualizações, cada dia que passa fica mais difícil de falar. Eu não queria ter que vir aqui falar, é muito difícil. Tem muita gente divulgando, mas ninguém viu nada ainda. Tenho fé que vamos conseguir", ressaltou.Diego informou que irá nesta quinta-feira (21) à delegacia para registrar o desaparecimento de Luiz Carlos de Oliveira e formalizar as buscas. A família pede que qualquer informação sobre ele seja comunicada o mais rápido possível. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do idoso pode entrar em contato pelo telefone: (21) 97155-7231.