Carro foi atingido por nove tiros - Reprodução/TV Globo

Publicado 21/11/2024 08:57

Rio - O carro de um motorista de aplicativo foi atingido por nove tiros durante um confronto entre policiais militares e criminosos na comunidade Vila da Paz, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na última terça-feira (19).

O carro estava parado em frente à casa do motorista, que havia chegado há pouco mais de 30 minutos. Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, a vítima contou que ouviu os disparos e, após a situação se acalmar, resolveu verificar o que tinha acontecido.

Ao sair de casa, viu policiais e vizinhos próximos ao seu carro. Chegando no veículo, viu as nove marcas de tiros que atingiram, principalmente, o parabrisa. Segundo ele, o prejuízo ficou em cerca de R$10 mil para conserto do veículo.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão Tático de Motociclistas, durante policiamento na Estrada do Itanhangá,notaram a presença de um homem que ao perceber a aproximação dos militares, fugiu.

Durante a tentativa de abordagem, um grupo de criminosos atirou contra os agentes. Houve confronto e os bandidos fugiram. Ainda segundo a polícia, um veículo foi recuperado e material entorpecente foi apreendido.

A ocorrência foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca).