Bandidos furtaram diversos instrumentos musicais do Espaço Cultural Raydi, em Nilópolis - Reprodução

Publicado 21/11/2024 12:06 | Atualizado 21/11/2024 13:02

Rio - Bandidos invadiram, furtaram e depredaram a sede do Espaço Cultural Raydi, em Nilópolis, Baixada Fluminense, na madrugada do último domingo (17). Diante da destruição e dos prejuízos, o espaço está com as aulas suspensas por tempo indeterminado.

Os criminosos levaram diversos itens de valor e até cabos de energia elétrica, deixando o local sem luz. A ONG é gerida pela família de Raissa Oliveira, ex-rainha de bateria da Beija-Flor.

Entre os itens levados havia diversos instrumentos musicais, microfone, caixa e mesa de som, notebook, ventiladores, bomba de água, escadas de alumínio e até ferramentas. Os bandidos ainda destruíram os objetos que não conseguiram furtar, como freezer, geladeira e ar-condicionado, e ainda cortaram os fios de diversas tomadas do espaço.

O irmão de Raissa, Diego Oliveira, de 33 anos, é um dos administradores da ONG. Em entrevista ao DIA, ele contou que o crime aconteceu por volta das 2h de domingo. Segundo o ritmista, ele chegou ao local, que fica na Rua Antônio João Mendonça, à noite e se deparou com um cenário de destruição.

"É um momento devastador para nossos corações. É uma coisa que semeamos, plantamos, e alguém vem e tenta cortar um galho dessa árvore. Nós estamos muito abalados. Minha irmã não está conseguindo nem falar sobre o caso, minha mãe também está muito abalada. Em 18 anos, isso nunca aconteceu. Estamos indignados", lamentou.

Diego é professor de percussão na ONG e informou que as aulas só retornarão quando tudo for reestruturado. Para que o centro cultural volte às atividades, o ritmista revelou que estão recebendo apoio dos alunos e até do Instituto Beija-Flor, que doou cadeiras, tatames e estão providenciando o conserto do ar-condicionado vandalizado.

"As pessoas estão mostrando apoio da forma que podem. Os próprios alunos de percussão agitaram uma vaquinha para poderem nos ajudar, para que a gente continue tocando o projeto. As pessoas [da região] estão muito revoltadas com esse caso. A gente tem recebido muitas palavras de carinho não só dos nossos alunos, mas de todo o povo que conhece nosso trabalho", disse.

O Espaço Cultural Raydi foi criado em 2006 pelos irmãos Diego e Raissa Oliveira, junto da mãe Lúcia Cristina, com objetivo de promover inclusão social aos jovens da região. O projeto funciona há 18 anos e oferece aulas de música, dança, teatro e atividades esportivas para crianças e adolescentes.

Agentes da 57ª DP (Nilopolis) estão investigando o crime. Segundo a Polícia Civil, um representante da instituição foi ouvido e policiais estão trabalhando para coletarem imagens de câmeras de segurança da região para apurarem quem cometeu os furtos.

Procurada pela reportagem, o comando do 20° BPM (Mesquita) informou que Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência. No entanto, a PM reforça que o policiamento está intensificado na região.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini