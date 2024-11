Bandidos foram flagrados assaltando um carro - Reprodução

Publicado 21/11/2024 18:21

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (20), dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de veículos. De acordo com as investigações, André da Paixão Ferreira e Matheus Alex Souza de Melo atuam em uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

A dupla foi encontrada por agentes da 53ª DP (Mesquita) em Anchieta, na Zona Norte, durante uma ação da Operação Torniquete. Eles eram alvos de mandados de prisão por conta de um roubo ocorrido no dia 15 de outubro, no bairro de Santo Elias, em Mesquita, na Baixada.

Além de André e Matheus, o roubo contou com a participação de um terceiro suspeito, que ainda não foi localizado. Segundo a Polícia Civil, os dois confessaram que integram uma grande quadrilha que rouba veículos sob encomenda de chefes do tráfico de drogas do Complexo do Chapadão. Parte deles são desmontados para abastecer o comércio ilegal de peças, outros são clonados e vendidos e outros são utilizados pelos traficantes.

André havia sido apreendido em 2023, quando ainda era menor de idade, por um ato infracional análogo ao roubo de carga que ocorreu em Nilópolis. Além disso, também teria sido baleado na companhia de um outro homem em uma ocorrência registrada na delegacia de Anchieta, ainda neste ano. De acordo com a Polícia Civil, André narrou que ele e a outra vítima participavam de uma quadrilha de roubo e foram capturados por integrantes de uma outra organização criminosa, que atiraram nas mãos dos dois e deceparam um dedo de cada.