Agora é no campo: futebol masculino vai encerrar os Jogos da Baixada com chave de ouroErica Martin/Agência O Dia

Publicado 22/11/2024 00:00 | Atualizado 22/11/2024 09:05

Este fim de semana, 23 e 24/11, será inteiramente dedicado ao futebol de campo masculino. A última rodada dos Jogos da Baixada promete um duelo entre duas potências. Mesquita lidera o maior evento socioesportivo da região com 32 pontos acumulados, mas Nova Iguaçu vem logo atrás com 30 pontos.



As partidas de futebol começam às 9h, na Vila Olímpica de São João de Meriti e vão fechar com chave de ouro as comemorações da XXV edição dos Jogos da Baixada. Ao longo de quatro semanas, adolescentes da categoria sub-14 se enfrentaram em diversas modalidades, mas sobretudo compartilharam momentos de vitória, alegria e também de derrota.



“O esporte ajuda a formar cidadãos. Os atletas que participam dos Jogos da Baixada têm a oportunidade de colocar em prática o que aprendem no dia a dia dos treinos em seus municípios. O respeito ao adversário, a importância do trabalho em equipe e também que na vida há momentos em que vamos vencer e outros, em que a derrota vai nos trazer aprendizados”, disse o Professor Prazeres, integrante da coordenação dos Jogos da Baixada.



No primeiro jogo de sábado, Mesquita enfrenta Seropédica, em seguida, a disputa é entre Queimados e São João de Meriti, o terceiro jogo do dia será protagonizado por Nova Iguaçu e Mangaratiba, logo depois Paracambi desafia Nilópolis.



Este ano, nove municípios da região estão na competição: Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Com realização do Jornal O Dia, o evento tem a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.



Além de futebol de campo, os jovens atletas mostraram talento no futsal, no vôlei, basquete, atletismo, xadrez, natação e handebol. Na semana passada, um dos atletas que se destacaram no basquete resumiu o desejo de boa parte dos adolescentes que se dedicam ao esporte.



“Eu jogo basquete desde o ano passado e o meu sonho é viver desse esporte, sendo um jogador profissional”, planeja.



Ao longo de todas as competições, os treinadores deram um show à parte. Homens e mulheres que dedicam a vida a ensinar os atletas, ficaram sem voz de tanto gritar à beira das quadras, impulsionaram, consolaram e vibraram junto com seus times. Um dos veteranos, o treinador de xadrez, Josimar Barroso, de Mesquita, ganhou diversos troféus.

“Aprendi xadrez na escola, há muitos anos. Hoje, meu objetivo é fortalecer o esporte em Mesquita e na Baixada Fluminense, que é uma potência”, contou.

A Vila Olímpica de São João de Meriti fica na Rua Milton, s/nº, Grande Rio. A entrada para os Jogos da Baixada é gratuita.