Publicado 22/11/2024 00:00

Zelensky acusa Rússia de lançar míssil balístico intercontinental contra Ucrânia. Ataque não foi nuclear, mas arma é projetada para usar ogivas atômicas. Kremlin se negou a comentar o caso. Conflito escala rapidamente e solução diplomática parece distante.

Em claro avanço do autoritarismo ao redor do mundo, multiplicam-se casos de proibição de livros. No mais recente, governo talibã baniu publicações 'não islâmicas' no Afeganistão. Livre circulação de ideias sempre será pesadelo para tiranos no poder.