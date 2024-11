Turistas reconheceram dupla envolvida no assalto - Reprodução

Turistas reconheceram dupla envolvida no assaltoReprodução

Publicado 21/11/2024 18:15

Rio - Um grupo com três turistas franceses teve o celular roubado por criminosos, nesta quinta-feira (21), na Lapa, Região Central do Rio. O aparelho foi recuperado momentos depois por agentes do Segurança Presente Centro.



De acordo com os policiais, o celular foi encontrado com um dos bandidos após o GPS do aparelho indicar a localização. A identificação do criminoso foi confirmada com o auxílio de câmeras da base.

O segundo suspeito pelo crime foi preso na sequência, ainda na região da Lapa. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon.