O caso é investigado pela DHBF - Divulgação

Publicado 21/11/2024 15:48 | Atualizado 21/11/2024 16:56

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam a morte de Gleice da Silva Santos, de 38 anos, e seu companheiro Paulo Henrique Rocha em São João de Meriti. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a principal suspeita é de que o homem tenha assassinado a mulher e, em seguida, tirado a própria vida.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram ao bairro Coelho da Rocha, onde encontraram os dois já mortos. No local, os militares apreenderam um revólver e isolaram a área para a perícia da DHBF. O caso está sendo investigado para esclarecer a motivação do crime.