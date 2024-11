Protesto na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias, tem ônibus incendiado - Reprodução/Redes sociais

Publicado 21/11/2024 22:05

Rio - Um ônibus foi incendiado por manifestantes na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Caxias, sentido Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (21). O coletivo também ficou atravessado na via expressa, interditando duas faixas na altura da comunidade Vai Quem Quer e causando grande congestionamento. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas ao local.

Informações iniciais apontam que o protesto foi motivado após uma criança de 11 anos ser baleada na perna na comunidade Vai Quem Quer. Segundo o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, C. M. A. deu entrada na unidade, às 20h11 desta quinta-feira (21) com um tiro na perna esquerda. O menino foi levado por policiais militares ao hospital. A PM ainda não deu detalhes sobre a ocorrência.

"O paciente foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento, acompanhado pelas equipes de Ortopedia e Cirurgia Vascular, procedimento este realizado sem intercorrências", disse o hospital. No momento, o menino está estável e segue internado na emergência pediátrica.

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível o momento que um ônibus da empresa Três Amigos é incendiado. Veja as imagens:

Aqueles que forem acessar a Rodovia Washington Luiz , procurem outra alternativa para irem a Santa Cruz da Serra,Xerém, Petrópolis etc.

Bandidos fechando o acesso na Rodovia em protesto,parece que à morte de uma criança no Bairro Nossa Nova.Bandidos do Vai Quem Quer

Por causa do ocorrido, a empresa Transportes Flores, que opera no município, informou que a frota da linha 445I - Nova Iguaçu x Xerém está trafegando pela pista central, nos dois sentidos. Às 21h30, a PRF informou que a pista central, sentido Rio, havia sido liberada, no entanto, as demais ainda permaneciam interditadas.