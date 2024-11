O fogo já foi controlado - Divulgação

Publicado 21/11/2024 17:59 | Atualizado 21/11/2024 19:01

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento e assustou moradores na Rua Alice, no número 151, em Laranjeiras, na Zona Sul. Em imagens que circulam na internet, é possível ver as chamas saindo pela janela. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Catete foram acionados por volta das 14h45. Às 17h40, o fogo já estava controlado. Não há informações sobre as causas do incêndio.

O incidente provocou a interdição da região para o trabalho dos bombeiros, gerando retenções da Rua das Laranjeiras até o Largo do Machado, mas a via foi liberada às 17h35.