O homem já tinha outras passagens por tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 21/11/2024 16:59 | Atualizado 21/11/2024 17:36

Rio - Elias Carlos da Silva Netto, de 21 anos, foi preso nesta quinta-feira (21), em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, pelo roubo de uma carga de biscoitos avaliada em R$ 100 mil. Além disso, ele estava mantendo o motorista como refém. A vítima foi liberada sem ferimentos por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

A ação ocorreu na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Divulgação

A ação ocorreu na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em um dos acessos ao Morro do Juramento, enquanto equipes realizavam o policiamento para evitar a entrada de cargas roubadas no local. Os agentes avistaram o caminhão, realizaram a abordagem e encontraram Elias mantendo o motorista como refém dentro da cabine. Ele foi preso e autuado em flagrante por roubo de carga e encaminhado à DRFC, onde permanecerá à disposição da Justiça.Segundo as investigações, o autor possui anotações criminais por tráfico de drogas. A ação fez parte da "Operação Torniquete", que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e veículos. A operação também contou com o apoio da Delegacia Antissequestro (DAS).