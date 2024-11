Dois ônibus do BRT colidiram na estação Bosque Marapendi, na Barra - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/11/2024 13:46 | Atualizado 21/11/2024 14:55

Rio - Um acidente entre dois ônibus articulados do BRT deixou 29 pessoas feridas na estação Bosque Marapendi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (21). Com a colisão, a pista do corredor Transoeste teve que ser fechada no sentido Terminal Alvorada, afetando o funcionamento da estação.

De acordo com informações da Mobi-Rio, um ônibus que fazia a linha 18 (Jardim Oceânico x Pontal - Expresso) colidiu na traseira de um articulado da linha 22 (Jardim Oceânico x Alvorada - Parador) que realizava o desembarque de passageiros. O acidente aconteceu por volta das 9h20.

Bombeiros do quartel da Barra e equipes do Samu socorreram as vítimas, que apresentaram ferimentos leves, entre elas o motorista de um dos ônibus. Ao todo, 20 pessoas foram encaminhadas ao hospital, enquanto as outras nove foram atendidas e liberadas ainda no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares levaram cinco pessoas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. Entre os atendimentos realizados pelo Samu, 11 foram encaminhadas à mesma unidade, enquanto as outras quatro deram entrada no Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra), que investiga o caso.

A faixa exclusiva do BRT Transoeste ficou fechada por quase 5 horas por causa da colisão. A pista foi liberada por volta das 14h, quando os articulados foram retirados do local.

Por causa do acidente, a pista central da Avenida das Américas, sentido Recreio, chegou a ser interditada para o trabalho das ambulâncias. Segundo informações da CET-Rio, os articulados que compõem o BRT Transoeste tiveram que ser desviados pela via, que apresenta trânsito intenso.

