Sistema Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense, recebe manutenções preventivasDivulgação / Rio+Saneamento

Publicado 21/11/2024 14:57 | Atualizado 21/11/2024 15:12

Rio - Alguns bairros das zonas Oeste e Norte do Rio e os municípios de Itaguaí, Paracambi e Seropédica terão o fornecimento de água interrompido, nesta sexta-feira (22), em função de uma manutenção no Sistema Ribeirão das Lajes, em Piraí, Sul Fluminense. De acordo com a Rio+Saneamento, uma das responsáveis pela distribuição nas áreas afetadas, a produção de água pela Cedae será paralisada das 7h às 17h.

A pausa no fornecimento faz parte de um trabalho programado no sistema elétrico do sistema pela concessionária Light. Com a paralisação, alguns bairros nas quatro cidades poderão ter falta d'água no período.

De acordo com a Rio+Saneamento, a interrupção irá permitir que a companhia também realize melhorias no sistema de distribuição de água. A ideia é que isso proporcione um fornecimento mais seguro e de qualidade.

Os bairros da capital atendidos pela empresa e afetados pela paralização são Deodoro, Gericinó, Padre Miguel e Vila Kennedy, na Zona Oeste. Em Seropédica, todos os bairros serão impactados e nas outras cidades apenas algumas localidades não devem ter reflexos da interrupção.

Na Zona Norte do Rio, a Águas do Rio informou através das suas redes sociais que os bairros do Cachambi, Colégio, Del Castilho, Jacaré, Madureira, Maria da Graça, Rocha Miranda, Tomás Coelho, Vaz Lobo e Vicente de Carvalho, todos na Zona Norte, terão fornecimento de água reduzido por conta do reparo já a partir desta quinta-feira (21).



A previsão da empresa é que a capacidade de fornecimento seja reestabelecida a partir da noite desta sexta-feira, podendo levar até 72 horas para atingir sua capacidade máxima. Esse prazo pode ser ainda maior em áreas elevadas ou nas extremidades da rede, segundo a Águas do Rio.

Diante da interrupção, as empresa orientam seus clientes a se programarem reservando água para as necessidades básicas e evitando tarefas como lavagem de quintais e calçadas.