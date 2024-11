Luiz Carlos de Oliveira, de 65 anos, estava desaparecido desde segunda-feira (18) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/11/2024 14:11 | Atualizado 21/11/2024 14:54

Rio - Luiz Carlos de Oliveira, de 65 anos, que estavafoi encontrado nesta quinta-feira (21) no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. Apesar de estar bem, o idoso sofreu uma fratura no braço. A família ainda não sabe ao certo o que aconteceu.A localização de Luiz Carlos foi possível graças a um conhecido de Diego Lima, filho do idoso. O amigo estava na unidade hospitalar visitando a avó quando reconheceu Luiz Carlos e entrou em contato com Diego. "Ele foi visitar a avó no hospital e acabou encontrando meu pai. Ele disse que o nome dele era Luiz. Ele me mandou uma mensagem e meu irmão já está lá com ele, mas ainda não sabemos o que aconteceu", disse Diego.