Seop vai abrir Processo Administrativo Disciplinar contra a guarda suspeita de furtar celularReprodução

Publicado 19/11/2024 06:53

Rio - Uma guarda municipal foi detida, nesta segunda-feira (18), suspeita de furtar um celular em um restaurante de Guadalupe, na Zona Norte do Rio. A agente usava um colete do programa BRT Seguro e estava acompanhada de um colega de trabalho, com o mesmo uniforme. O momento do crime acabou sendo registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Por volta das 14h, as imagens das câmeras de segurança registraram os guardas no balcão do restaurante, mexendo em carteiras e cartões, como se fossem pagar pela refeição. O local está sem funcionários e um celular aparece em cima dele. No vídeo, a suspeita chega a se virar para a entrada do estabelecimento, como se conferisse se há alguém observando, e depois se volta para frente, momento em que pega o aparelho e o coloca no bolso da calça. Em seguida, ela continua conversando com o colega.



Pouco depois do crime, a direção do programa BRT Seguro e da Secretaria de Ordem Pública (Seop) foram informadas sobre a ocorrência e montaram um cerco para localizar a agente. A gerência do programa, acompanhada da Corregedoria da Guarda Municipal, conduziu a suspeita para a 16ª DP (Barra da Tijuca). A Seop informou que um Processo Administrativo Disciplinar será aberto. Ainda não se sabe se a guarda foi autuado e permaneceu detida.