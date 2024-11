As fundadoras do CMP promovem o empreendedorismo e a diversidade através da plataforma. - Divulgação

Um exemplo claro disso é Ana Luiza Russo, uma empreendedora que, ao longo de sua carreira, tem sido protagonista no mercado pet e na evolução do turismo pet-friendly no Brasil. Da experiência como estagiária no Grupo Ayrton Senna à liderança de uma franqueadora especializada em hospedagem para pets, Ana Luiza vem demonstrando que, com visão e dedicação, é possível transformar um mercado de nicho em um segmento de sucesso.

Ana Luiza Russo é formada em Publicidade com complementação em Administração de Empresas. Sua trajetória profissional começou no mercado corporativo, com passagens no Brasil, Inglaterra e Austrália, passando por áreas como marketing digital e estratégia. No entanto, sua grande virada veio em 2015, quando decidiu empreender e investir no Chalés Santa Catarina, uma pousada localizada na Estância Hidromineral de Socorro, em São Paulo.

Com o desafio de encontrar hospedagens que aceitassem pets, e tendo ela mesma a experiência de viajar com seus próprios animais, Ana Luiza decidiu oferecer uma solução que atendesse a essa demanda crescente. “Sentia a dificuldade de viajar e não encontrar lugares que aceitassem animais de estimação, ou que aceitassem apenas cachorros de pequeno porte. Decidi que na minha pousada todos seriam bem-vindos: tanto os humanos quanto seus filhos pets, independente da raça ou porte”, explica.



Mercado pet-friendly



Com esse conceito inovador, Ana Luiza adaptou o espaço da pousada para garantir o bem-estar, conforto e segurança de todos os hóspedes, incluindo os pets. Aos poucos, a pousada se tornou um marco no segmento pet-friendly. Hoje, a Villa Ayê, antigos chalés Santa Catarina, é reconhecida por sua excelência na hospedagem para famílias multiespécies, oferecendo uma experiência única para os donos de pets e seus animais. “Com a nossa excelência e expertise, ajudamos a criar um nicho de mercado: o da hospedagem feita para os pets, mas que aceita os humanos que os acompanham”, afirma a empreendedora.



Este sucesso a levou a lançar, em 2024, a Ayê Franchising, uma franqueadora especializada em expandir o conceito de hospedagem pet-friendly por todo o Brasil, tornando acessível a um número cada vez maior de famílias.

Compre de uma Mãe Preta: Plataforma Apoia Mulheres Negras no Empreendedorismo



Em um cenário onde o empreendedorismo feminino tem se expandido no Brasil, as mulheres negras ainda enfrentam desafios significativos, como desigualdade de renda e visibilidade. Dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de 2021 revelam que 47% das mulheres que empreendem no país são negras, um reflexo do crescente protagonismo feminino, mas também da luta contra barreiras estruturais.



A Compre de uma Mãe Preta surge como uma resposta inovadora a essas desigualdades. Criada em 2020, pela educadora Tuanny Miller, e a jornalista Rosyane Silwa, ambas mães, a plataforma se posiciona como a primeira vitrine de afroempreendedorismo voltada para mães pretas, pardas e afro-indígenas, com o objetivo de promover negócios liderados por essas mulheres e fortalecer sua visibilidade no mercado.



Inspirada nas tradicionais feiras de mercado, a Kitanda Virtual da plataforma conecta consumidores a produtos e serviços criados com ancestralidade e afeto, oferecendo uma ampla gama de itens feitos por empreendedoras negras. Além de ser um espaço de vendas, a Compre de uma Mãe Preta proporciona apoio à saúde mental, capacitação e uma rede de suporte que fortalece a autoestima e a sustentabilidade dos negócios.



“Nosso objetivo é criar um ecossistema de apoio e visibilidade para mulheres que, apesar das adversidades, têm o poder de transformar suas histórias e negócios. Queremos promover uma economia mais justa e inclusiva”, afirma Tuanny Miller, Matrigestora e CMO da plataforma.



A Compre de uma Mãe Preta não só combate o racismo estrutural, mas também contribui para a igualdade de gênero e a independência financeira das mulheres negras, tornando-se uma referência no apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil.

Uma Rede de Apoio e Desenvolvimento para Mulheres Empreendedoras



A Rede Imulheres surgiu com o objetivo de criar um ambiente inclusivo e acolhedor para mulheres que buscam prosperar no mundo dos negócios. A plataforma tem se destacado por proporcionar acesso a capacitações, mentorias, eventos e um ecossistema de colaboração entre mulheres, onde o foco está em seis pilares fundamentais para o sucesso no empreendedorismo: Comunicação, Planejamento, Marketing Digital, Vendas, Autoconhecimento e Inteligência Emocional. Esses pilares são essenciais para ajudar as empreendedoras a superarem os desafios do mercado e se destacarem em seus empreendimentos.

Além disso, a Rede Imulheres se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo a igualdade de gênero, a educação de qualidade, a redução das desigualdades e o crescimento econômico sustentável. Sua missão de apoiar o desenvolvimento econômico e social de mulheres empreendedoras tem reverberado em diversas comunidades ao redor do mundo.

Sete Anos de Conquistas e Celebração da Liderança Feminina

O evento de sete anos da Rede Imulheres, que ocorrerá no dia 22 de novembro, marcará mais uma etapa de crescimento e consolidação da plataforma, destacando a força e a resiliência das mulheres que assumem o protagonismo de suas histórias. Durante o evento, as participantes terão a oportunidade de fortalecer suas redes de contatos, compartilhar experiências e aprender com especialistas no desenvolvimento de negócios.



“Celebrar 7 anos de IMULHERES é celebrar a força e a resiliência das mulheres que decidiram tomar as rédeas de suas vidas e se tornarem protagonistas de suas histórias. Nossa missão é proporcionar as ferramentas e o suporte necessário para que elas possam brilhar e prosperar em seus empreendimentos. Mulheres se tornaram CEOs de suas vidas, no fortalecimento, na liderança e no crescimento pessoal e profissional”, afirma Karla Fassini, empresária e fundadora da Rede Imulheres.

No evento, será também revelado um novo projeto da organização: a Editora Imulheres. A editora se prepara para o lançamento de seu primeiro livro, “Histórias que Conectam - Vidas que Inspiram”, uma obra que promete emocionar e inspirar. O livro reúne relatos de mulheres que, com coragem e determinação, transformaram suas vidas e carreiras, superando desafios e conectando-se com sua essência.