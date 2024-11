A SuperVia informou que o homem entrou em contato com a rede aérea do trem - Reprodução / redes sociais

Publicado 18/11/2024 22:53 | Atualizado 18/11/2024 22:57

Rio - Um homem sofreu uma descarga elétrica após subir em um trem na Estação Anchieta, Zona Norte, na noite desta segunda-feira (18). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Ricardo de Albuquerque foi acionado às 21h40 para atender o caso. A SuperVia, concessionária responsável pela operação ferroviária, informou que o homem entrou em contato com a rede aérea do trem, ocasionando a descarga elétrica.

Por causa do incidente, a viagem do trem que seguia para Japeri precisou ser interrompida, e os passageiros foram transferidos para outra composição.

Por meio de nota, a SuperVia lamentou o ocorrido.

"Desde setembro, a concessionária vem realizando uma campanha educativa alertando sobre os riscos de viajar fora do trem. Os chamados 'carrapatos' arriscam suas vidas ao se agarrar às laterais dos vagões ou se equilibrar no teto dos trens. As ações, além de irresponsáveis, comprometem a segurança de todos os passageiros e impactam o bom funcionamento da operação ferroviária", destacou a empresa.

Alerta

Caso algum passageiro ou pessoa nas proximidades de nossas instalações presencie alguém recebendo uma descarga elétrica, a SuperVia informou que é fundamental que não se tente prestar socorro diretamente. Toques ou tentativas de retirada podem colocar outras vidas em risco devido à alta tensão presente nos equipamentos. A orientação correta é acionar imediatamente a equipe de emergência da SuperVia ou os serviços especializados, como Corpo de Bombeiros (193) ou SAMU (192).