PRF destrói granada achada em bueiro na Dutra, em São João de MeritiDivulgação / PRF

Publicado 18/11/2024 21:49 | Atualizado 18/11/2024 21:52

Rio - Uma granada foi encontrada em um bueiro na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (18). Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o explosivo foi detonado de forma segura.

De acordo com a PRF, por volta de 9h30 o Centro de Comando e Controle Regional (C3R-RJ) recebeu a informação de que teria uma granada em um bueiro na Dutra e encaminhou viaturas para o local, na pista sentido São Paulo.

Agentes do Comando de Resposta à Crises, com equipes de Negociação e de Choque, confirmaram que se tratava de uma granada de atordoamento, não deflagrada, mas com capacidade lesiva, ao encontrarem o explosivo. Logo em seguida, realizaram uma destruição segura do dispositivo.