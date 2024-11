Primeiro dia da Cúpula de Líderes do G20 aconteceu nesta segunda-feira (18), no Museu de Artes Modernas (MAM) - Renan Areias/Agência O Dia

Rio - O primeiro dia do feriado implementado pelo prefeito Eduardo Paes devido à Cúpula de Líderes do G20 mostrou resultados nesta segunda-feira (18). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito na cidade apresentou uma redução média de 60%, na comparação com as últimas três segundas-feiras, no período das 7h às 16h.

Para facilitar o deslocamento das comitivas oficiais, a prefeitura do Rio criou um 'megaferiadão' municipal e emendou os feriados da Proclamação da República (15) com o da Consciência Negra (20). Com isto, a segunda (18) e a terça (19), dias das Cúpulas de Líderes do G20, foram 'enforcadas'.

De acordo com o COR, até o momento não há registro de intercorrências em nenhum dos deslocamentos das comitivas oficiais, monitorados em tempo real em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ocupa há duas semanas 16 cadeiras na Sala de Situação do equipamento público.

Vale lembrar que a cidade opera com algumas alterações pontuais. As principais delas são: interdição da Avenida Atlântica (trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel); suspensão das áreas de lazer nas orlas da Zona Sul e da Barra da Tijuca, interdição do Aterro do Flamengo (entre o monumento a Estácio de Sá e o Trevo dos Estudantes), e a proibição de estacionamento nas principais vias da orla da Zona Sul e da Barra. Vale lembrar que o metrô opera com cinco estações fechadas (Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete) e o VLT está com alteração na circulação das linhas 1 e 3.

"O Centro de Operações Rio permanece com reforço no efetivo de operadores na Sala de Situação para manter o monitoramento em tempo real das ações municipais. Mais de 500 servidores se revezam em turnos no acompanhamento do evento, 24h por dia", informa o COR.