Pedestres que passavam no momento tentaram auxiliar no resgate da vítima - Divulgação

Publicado 18/11/2024 19:37

Rio - Archenha José Oliveira, de 78 anos, foi atropelada no início da tarde desta segunda-feira (18) por um ônibus da Viação Caprichosa, na Estrada do Portela, altura do número 100, em Madureira, na Zona Norte. A idosa foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver alguns pedestres tentando levantar o coletivo, da linha Madureira x Tiradentes, já que a idosa ficou com uma das pernas presa em uma das rodas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado por volta das 14h.



Por meio de nota a Polícia Militar informou que está apurando o caso para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. A Rio Ônibus, responsável por coordenar a operação de ônibus no município do Rio, lamentou o ocorrido e informou que a empresa aguarda os resultados da perícia técnica para entender como o acidente aconteceu.