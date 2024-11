Presidente do Paraguai, Santiago Peña - AFP

Publicado 18/11/2024 22:16 | Atualizado 18/11/2024 22:20

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi hospitalizado nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, onde participa como convidado da cúpula do G20. Peña, que completou 46 anos no sábado (16), sentiu dores no peito e precisou deixar o evento às pressas. A Presidência do Paraguai descreveu o caso como uma "indisposição".

Segundo a imprensa paraguaia, ele foi inicialmente atendido no ambulatório do Museu de Arte Moderna (MAM), onde um eletrocardiograma detectou alterações. Em seguida, foi transferido para o Hospital Samaritano para ser submetido a exames mais detalhados.

O vice-presidente Pedro Alliana afirmou em uma rede social que Peña passa bem e aguarda os resultados dos exames. O ministro Gustavo Villate disse ao jornal 'ABC Color', de Assunção, que o presidente está sendo monitorado e apresenta boa evolução.