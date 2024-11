Lula é caloroso com Biden, Macron, Meloni e Xi Jinping, e frio com Milei - Reprodução / X

Lula é caloroso com Biden, Macron, Meloni e Xi Jinping, e frio com MileiReprodução / X

Publicado 18/11/2024 21:25 | Atualizado 18/11/2024 21:42

A recepção calorosa de Lula foi marcante na abertura do G20 nesta segunda-feira, 18. Todos os líderes presentes foram recebidos com sorrisos e abraços, menos o Javier Milei. A saudação entre os presidentes argentino e brasileiro durou cerca de 20 segundos e virou alvo de memes nas redes sociais. Esse distanciamento entre os dois já era aguardado, dado o antagonismo político entre eles.

A frieza protocolar entre os chefes de Estado contrasta com os abraços calorosos que Lula trocou com líderes como Joe Biden (EUA), Emmanuel Macron (França) e Georgia Meloni (Itália). Apesar de ser uma adversária política, Meloni mantém uma relação amistosa com Lula. Com os outros representantes latinos, o presidente também foi cordial e posou sorrindo nas fotos.

Na rede social X, os internautas não deixaram a 'brotheragem' passar despercebida. Uma pessoa fez uma colagem com algumas fotos do Lula com o Milei e os outros representantes políticos presentes no evento, que mostra o contraste no humor ao posar com o argentino.

Outro usuário comentou que todos os vídeos de recepção dos líderes postados por Lula têm música, menos a publicação com Milei.

e o governo recebendo todos os países no G20 com uma musiquinha e quando chega a Argentina não KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/d1v6c66I72 — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) November 18, 2024

Os internautas também se aproveitaram da situação para expor a rivalidade com os argentinos.

Finalmente a nossa inimizade com argentinos alcançou as relações diplomáticas — Quizita (@from50to20) November 18, 2024

Milei foi o penúltimo chefe de estado a chegar ao Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, onde acontece o evento. O argentino chegou às 10h45 acompanhado da irmã, Karina Milei, que é secretária-geral de seu governo.

Ao descer do carro, Milei, assim como os demais chefes de Estado presentes, foi recebido pelo embaixador Mauro Furlan da Silva, atual chefe do cerimonial do Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

Milei já ofendeu Lula

Desde que Javier Milei assumiu a presidência da Argentina, em 2023, ele e Lula nunca realizaram uma reunião reservada. Os dois se encontraram durante o G7, na Itália, em maio, mas não tiveram conversas diretas.



Durante a campanha eleitoral na Argentina, ao longo de 2023, Milei fez declarações ofensivas contra Lula, referindo-se ao presidente brasileiro como "corrupto" e "comunista". Após sua eleição, no entanto, o tom mudou. Milei passou a adotar uma postura mais conciliadora, incluindo o envio de uma carta convidando Lula para sua posse e expressando o desejo de "fortalecer os laços" entre os dois países.



Lula, por sua vez, optou por não comparecer à cerimônia de posse e enviou o chanceler Mauro Vieira como representante. O presidente brasileiro tem reiterado que espera um pedido formal de desculpas de Milei, algo que ainda não ocorreu.