Menina estava internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 19/11/2024 08:03

menina de 3 anos baleada na cabeça em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, recebeu alta na tarde desta segunda-feira (18), após um mês internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias. A criança foi atingida quando saía de casa com os pais para uma consulta médica. Rio - Aem Belford Roxo, na Baixada Fluminense, recebeu alta na tarde desta segunda-feira (18), após um mês internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias. A criança foi atingida quando saía de casa com os pais para uma consulta médica.

considerado gravíssimo. Segundo a prefeitura, a menina recebeu alta, mas segue com orientações e em acompanhamento ambulatorial. A pequena, baleada no crânio, passou por cirurgia para drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa. O quadro dela eraSegundo a prefeitura, a menina recebeu alta, mas segue com orientações e em acompanhamento ambulatorial.

Até o momento, as circunstâncias em que a criança foi atingida não foram esclarecidas. No entanto, de acordo com a polícia, a região em que ela foi atingida, conhecida como Bela Vista, tem sido palco de confrontos entre criminosos rivais. Em nota, a PM disse, que no momento em que a pequena foi baleada, não havia operação.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 54ª DP (Belford Roxo) e que diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima.