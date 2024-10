Menina está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 18/10/2024 09:54 | Atualizado 18/10/2024 11:53

Rio - Uma menina de 3 anos foi baleada na cabeça, na noite desta quinta-feira (17), no bairro Bela Vista, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Até o momento, as circunstâncias em que a criança foi atingida não foram esclarecidas. No entanto, segundo a Polícia Militar, a área têm sido palco de confrontos entre criminosos rivais. O quadro de saúde de E.O.F. é considerado gravíssimo.



Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Infantil de Belford Roxo, na mesma região. Segundo a prefeitura, ela foi estabilizada e transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias. O município informou que ela seria avaliada para um possível procedimento cirúrgico.

Em nota, a prefeitura de Caxias disse que a menina deu entrada na unidade durante a madrugada com ferimento no crânio. Informou, ainda, que ela está entubada e em estado gravíssimo. Segundo a direção do hospital, após exames complementares e avaliação pela equipe de neurocirurgia e multidisciplinar, a paciente foi encaminhada para o centro cirúrgico, onde passa por procedimento neste momento.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39ª BPM (Belford Roxo) foram acionados para a unidade. A corporação disse que no momento em que a criança foi baleada, não havia operação. Segundo a PM, grupos de criminosos rivais têm promovido confrontos armados na localidade de forma repentina. O policiamento foi reforçado.



Procurada, a Polícia Civil disse que um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A corporação informou, ainda, que diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer os fatos.