Manuel Felipe Martínez Mantilla, de 33 anos - Reprodução / redes sociais

Publicado 18/10/2024 20:44 | Atualizado 18/10/2024 21:59

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do colombiano Manuel Felipe Martínez Mantilla, de 33 anos, que chegou passando mal no Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, na última terça-feira (15). De acordo com as investigações, ele foi deixado no local por um motorista de aplicativo.

Manuel era professor na Universidade Nacional da Colômbia e funcionário do Ministério da Fazenda do país. Em suas redes sociais, ele mencionava ser candidato a PhD em Desenvolvimento Econômico na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

O Ministério da Saúde informou que o paciente deu entrada no Hospital Federal de Bonsucesso já em parada cardiorrespiratória. "Houve tentativa de reanimação, mas infelizmente não resistiu e faleceu", diz a nota. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para investigação da causa da morte.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). A Polícia Civil se limitou a informar que está investigando o caso e não deu detalhes.

Nas redes sociais, uma tia da vítima lamentou o caso: "Muito triste com a partida inesperada do meu querido sobrinho. Uma pessoa amorosa, inteligente, dedicada aos estudo".

A reportagem de O DIA procurou o Consulado da Colômbia, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para eventuais manifestações.