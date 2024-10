Polícia Civil prende seis homens suspeitos de integrar a 'milícia do Boto' - Divulgação

Polícia Civil prende seis homens suspeitos de integrar a 'milícia do Boto'Divulgação

Publicado 18/10/2024 18:43

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (18), seis suspeitos de integrar a milícia do Boto, grupo criminoso que atua na região de Boiuna, em Jacarepaguá, Zona Oeste. Os presos foram localizados por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) em uma casa de luxo nesta localidade.

Ygor Arimatheia Freire, Fabiano Cardoso Moreira, Matheus Lourenço Cordeiro Dias, Igor Nascimento Canário, João Marcos Silva da Rocha e Yuri Luiz Pereira do Espírito Santos foram presos em flagrante e vão responder extorsões, homicídios, parcelamento irregular do solo urbano e exploração ilegal de venda de água, gás e internet.

Segundo as investigações da especializada, a milícia do Boto tem ligação com a milícia de Luiz Antônio Braga, o Zinho , preso desde dezembro de 2023. Juntos, esses grupos aterrorizam moradores da Zona Oeste, controlam serviços terceirizados e cobram taxas ilegais para comerciantes.