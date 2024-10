A carga foi encontrada nesta sexta-feira(18) - Divulgação

A carga foi encontrada nesta sexta-feira(18)Divulgação

Publicado 18/10/2024 19:00

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (18), três encomendas de ecstasy e crack no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. O valor estimado das apreensões é de R$ 12 mil.

Com o auxílio de cães farejadores, em parceria com os Correios, foram encontradas caixas com aproximadamente 250 comprimidos de ecstasy e 27g de crack. Todas as encomendas saíram do Rio de Janeiro e tinham como destino Marília, em São Paulo, e Arapiraca, Alagoas.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).