Polícia Civil prendeu o dono de ferro-velho clandestino nas imediações da Comunidade da Pedreira, na Zona Norte - Divulgação

Polícia Civil prendeu o dono de ferro-velho clandestino nas imediações da Comunidade da Pedreira, na Zona NorteDivulgação

Publicado 18/10/2024 21:23

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (18), um homem apontado como o maior receptador de materiais furtados de concessionárias de serviços públicos da Zona Norte do Rio. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), responsável pela operação, Marcos Vinicius de Oliveira Lopes é dono de um ferro-velho clandestino localizado nas imediações da comunidade da Pedreira.



A ação para localizar e prender o homem foi baseada em dados de inteligência e cruzamento de informações que indicavam que o local frequentemente recebia e comercializava grandes quantidades de materiais roubados de empresas de telefonia, energia elétrica e saneamento.



Durante a inspeção no ferro-velho, na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nº 12.586, foram apreendidos materiais de uso exclusivo de concessionárias, entre eles bueiros pertencentes à Cedae, fios de cobre subterrâneos de uma telefonia, cabos elétricos da Light e um rolo de cabos de uma outra telefonia. Segundo os investigadores da DRF, esses materiais são de propriedade exclusiva das concessionárias e não estão disponíveis para comercialização legal.



O dono do ferro-velho, que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime, não conseguiu explicar a origem dos itens encontrados. Além disso, as concessionárias Light e Águas do Rio confirmaram a existência de ligações clandestinas de energia e água no ferro-velho, caracterizando o furto desses serviços.



A perícia foi acionada para confirmar as irregularidades, e o dono do estabelecimento foi encaminhado à DRF para formalização da prisão. As investigações continuam para identificar e desmantelar outros esquemas de receptação na região.