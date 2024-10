Conheça as belezas do Theatro Municipal, do Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo municipal, entre outros lugares - Divulgação

Publicado 18/10/2024 18:17 | Atualizado 18/10/2024 20:54

Rio - O projeto Rolezinho Carioca, criado por meio de uma lei proposta pela Câmara de Vereadores, visitará o Quadrilátero Cultural da Cinelândia, área histórica da cidade que foi incluída no guia oficial e nos roteiros turísticos e culturais do Rio. O programa, da TV Câmara, vai ao ar na próxima sexta-feira (25), às 20h.

O nome 'quadrilátero' é uma referência ao formato da Praça Floriano, tradicional ponto de encontro dos cariocas e palco de manifestações políticas e culturais, que repercutem no país e internacionalmente. Durante o programa, serão apresentadas ao público as belezas do Theatro Municipal, do Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo municipal, e também os atrativos do Centro Cultural Justiça Federal, Cine Odeon e Biblioteca Nacional, prédios centenários que atraem visitantes o ano todo.

Um novo Humaitá

Durante o programa, um mergulho mais profundo é capaz de desvendar um Humaitá pouco conhecido e revelar muitos bairros dentro de um só. A visão de moradores e frequentadores de polos gastronômicos agitados e muito tradicionais na cidade, de pontos da boemia, ou de quem aprecia o sossego de uma área verde, como a do Parque do Martelo, um refúgio escondido com vista privilegiada para o Corcovado e o Cristo Redentor.



O quarentão Teatro Sérgio Porto é outro atrativo. O bairro é reduto de muitas outras boas histórias. No episódio da próxima segunda-feira (21), você vai conhecer o prédio que foi a primeira sede do time do Botafogo. Poderá relembrar as alegrias carnavalescas do Bloco de Segunda e ainda conhecer a origem do nome do Largo dos Leões.