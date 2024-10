Empresárias se reúnem em evento para discutir internacionalização e diversidade no comércio - Divulgação

Publicado 18/10/2024 17:35 | Atualizado 18/10/2024 17:35

Rio - No próximo dia 25 de outubro de 2024, entre 9h e 18h30, a Casa G20 – Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, Rio de Janeiro, será palco do evento "Conquistando o Protagonismo - Mulheres de Sucesso no Comércio Exterior". O encontro, transmitido ao vivo pelo YouTube, reunirá nomes de destaque na promoção da igualdade de gênero e no fortalecimento da participação feminina no comércio internacional, como Janaína Gama, mestre em Direitos Humanos e colíder da Women20 (W20), e We'e'ena Tikuna, artista plástica, cantora e empreendedora de moda indígena que difunde a cultura de sua tribo amazônica pelo mundo.

Organizado pelo Sistema Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil e pela Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro (Cisbra-Caerj), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do RJ, o evento tem como objetivo capacitar empresárias para a internacionalização de seus negócios. Nathalia Xavier, diretora administrativa do Sistema Cisbra-Caerj e idealizadora do projeto, destaca a importância do ambiente de aprendizado e networking: “Além das palestras enriquecedoras, as empreendedoras terão acesso a mini consultorias para expandir seus negócios no mercado internacional. Especialistas estarão disponíveis em lounges para orientar sobre os primeiros passos nesse processo”.

Um dos diferenciais do evento é o espaço dedicado às mães empreendedoras, que poderão levar seus filhos pequenos, com idade entre 5 e 10 anos, para o espaço kids oferecido.

A programação faz parte do calendário oficial do G20 – Grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia, e abordará temas como empreendedorismo feminino, diversidade de gênero, sustentabilidade no comércio, o empoderamento da mulher negra na economia, e apoio financeiro para a exportação feminina.

Além de Janaína Gama e We'e'ena Tikuna, outras personalidades confirmadas incluem Danielle Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do RJ; Miriam Ferraz, coordenadora do Sebrae; Letícia Sartorato Zanchetta, analista de negócios internacionais do Sebrae; Érica Machado, CEO da Eletromatrix; Bruna Estima, CEO da Yapuana; e diversas secretárias estaduais de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais.

Desde sua criação, em 2021, o "Conquistando o Protagonismo" já reuniu mais de 500 empreendedoras em seis edições, facilitando parcerias e ampliando oportunidades de negócios. “Queremos um mercado de trabalho mais justo, com menos adversidades para as mulheres e mais diversidade nas lideranças”, conclui Nathalia Xavier.