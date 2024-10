Sargento da PM Marcelo Aguiar foi atacado a tiros em Realengo - Reprodução

Sargento da PM Marcelo Aguiar foi atacado a tiros em RealengoReprodução

Publicado 18/10/2024 15:46 | Atualizado 18/10/2024 15:47

Rio - O sargento da Polícia Militar Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz, de 42 anos, será enterrado na manhã deste sábado (19), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O agente foi morto a tiros dentro de um carro na Avenida Santa Cruz, em Realengo, na noite de quinta-feira.

Nas redes sociais, a mãe do sargento desabafou sobre a perda do filho . "A mãe nunca mais vai ter seu bom dia, me chamando de velha, perguntando se eu estava bem ou se precisava de alguma coisa. Nunca mais minha vida vai ser a mesma, eu te amo. Tiraram você de mim, não sei o que vai ser da sua mãe. Não vou ter mais você falando: 'mãe, eu te amo'. Que dor! Por causa desses bandidos, tiraram a vida do meu filho, da minha vida. Me dê forças, meu Deus", lamentou.

Segundo testemunhas, o veículo da vítima era blindado, mas não aguentou os disparos, que foram concentrados na janela e na maçaneta da porta do motorista. O crime ocorreu às 20h55 e o Corpo de Bombeiros precisou arrombar o automóvel para retirar Marcelo, que foi encontrado sem vida.

De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas e encontraram o agente morto no interior do carro. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que atua para identificar o responsável pelos disparos e esclarecer a motivação do assassinato.

PM recebeu homenagem de vereadores

Marcelo recebeu, em maio deste ano, uma moção de reconhecimento e louvor na Câmara Municipal do Rio de autoria do vereador Jorge Felippe.

"A homenagem prestada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro atribui reconhecimento por seus relevantes serviços prestado à sociedade da cidade do Rio de Janeiro, que de forma contundente e séria, realiza o seu trabalho com dignidade e compromisso com a população carioca", diz um trecho do documento.

Ainda de acordo com a homenagem, o sargento desempenhou um "importante trabalho em prol da sociedade carioca".