O PM Marcelo Queiroz foi morto a tiros em Realengo - Rede Social

O PM Marcelo Queiroz foi morto a tiros em RealengoRede Social

Publicado 18/10/2024 07:00 | Atualizado 18/10/2024 09:39





Segundo testemunhas, o veículo da vítima era blindado, mas ainda assim não aguentou os disparos, que foram concentrados no vidro da janela e na maçaneta da porta do motorista.



"Meu filho, a mãe nunca mais vai ter seu bom dia, me chamando de velha, perguntando se eu estava bem ou se precisava de alguma coisa, nunca mais minha vida vai ser a mesma, eu te amo", disse a mãe.



Nas redes sociais, ela reforçou ainda que o filho era o amor da sua vida. "Tiraram você de mim, não sei o que vai ser da sua mãe. Não vou ter mais você falando: 'Mãe, eu te amo'. Que dor! Por causa desses bandidos, tiraram a vida do meu filho, da minha vida. Me dê forças, meu Deus", lamentou.



O crime ocorreu às 20h55 e o Corpo de Bombeiros precisou arrombar o automóvel para retirar a vítima, que já foi encontrada sem vida. Segundo a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas e encontraram o agente morto no interior do carro. A área foi isolada para perícia. Rio - "Nunca mais minha vida vai ser a mesma". O desabafo é da mãe do sargento da Polícia Militar, Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz, morto a tiros dentro do carro na Avenida Santa Cruz , em Realengo, na Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (17).Segundo testemunhas, o veículo da vítima era blindado, mas ainda assim não aguentou os disparos, que foram concentrados no vidro da janela e na maçaneta da porta do motorista."Meu filho, a mãe nunca mais vai ter seu bom dia, me chamando de velha, perguntando se eu estava bem ou se precisava de alguma coisa, nunca mais minha vida vai ser a mesma, eu te amo", disse a mãe.Nas redes sociais, ela reforçou ainda que o filho era o amor da sua vida. "Tiraram você de mim, não sei o que vai ser da sua mãe. Não vou ter mais você falando: 'Mãe, eu te amo'. Que dor! Por causa desses bandidos, tiraram a vida do meu filho, da minha vida. Me dê forças, meu Deus", lamentou.O crime ocorreu às 20h55 e o Corpo de Bombeiros precisou arrombar o automóvel para retirar a vítima, que já foi encontrada sem vida. Segundo a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas e encontraram o agente morto no interior do carro. A área foi isolada para perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Os agentes estão em diligências para identificar a autoria do crime e esclarecer a motivação do assassinato.

PM recebeu homenagem na Câmara Municipal

Em maio deste ano, Marcelo recebeu uma moção de reconhecimento e louvor na Câmara Municipal do Rio de autoria do vereador Jorge Felippe.



"A homenagem prestada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro atribui reconhecimento por seus relevantes serviços prestado à sociedade da cidade do Rio de Janeiro, que de forma contundente e séria, realiza o seu trabalho com dignidade e compromisso com a população carioca", diz um trecho do documento.



Ainda de acordo com a homenagem, o sargento desempenhou um "importante trabalho em prol da sociedade carioca".

Até o momento, o local e horário do enterro não foram definidos.