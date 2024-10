Menina está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Rio - A menina de 3 anos, baleada na cabeça na noite desta quinta-feira (17) , no bairro Bela Vista, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, passou por cirurgia e segue internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

E.O.F. estava saindo de casa com os pais para uma consulta médica quando foi atingida pelo disparo. Inicialmente, ela foi levada ao Hospital Infantil de Belford Roxo, onde recebeu os primeiros socorros. Após ser estabilizada, foi transferida para o Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.



Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (18), o hospital informou que a criança passou por uma cirurgia para drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa. "A paciente segue no CTI pediátrico, entubada, e mantém o quadro gravíssimo", conclui o comunicado.



Até o momento, as circunstâncias em que a criança foi atingida não foram esclarecidas. Agentes do 39ª BPM (Belford Roxo) foram acionados para a unidade. A corporação disse que no momento em que a criança foi baleada, não havia operação. Segundo a PM, grupos de criminosos rivais têm promovido confrontos armados na localidade de forma repentina. O policiamento foi reforçado.



A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e informou que diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo e esclarecer os fatos.