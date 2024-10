O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da região para a identificação - Divulgação

Publicado 18/10/2024 16:41

Niterói - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado carbonizado em uma casa após um incêndio na manhã desta sexta-feira (18), na Rua 11, em Itaipuaçu, Niterói, Região Metropolitana. Ainda não há informações sobre a causa das chamas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Maricá foi acionado por volta das 9h15 para combater as chamas na residência. Durante a vistoria no imóvel, os agentes encontraram o corpo ainda coberto pelas chamas.



Policiais do 12º BPM isolaram a área para a perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreto para identificação. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está investigando o caso.

A análise foi realizada no local, e as investigações continuam para identificar a vítima e esclarecer os fatos.