Marllon foi preso pelos agentes na Rua Coronel Francisco Nunes, no bairro MutuáReprodução

Publicado 18/10/2024 16:35

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (18), Marllon Gonçalves Lima Luna da Silva, suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por uma série de assaltos a pontos de venda de drogas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Em uma das ações, ele teria participado da execução de uma vítima na comunidade do Cebolô, no bairro Arsenal.

De acordo com as investigações, no dia 2 de julho deste ano, o suspeito estava na comunidade do Cebolô com outros integrantes do grupo criminoso quando efetuaram diversos disparos contra Leonardo de Jesus, que não resistiu aos ferimentos. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança da região, que mostrou ainda os criminosos roubando os pertences da vítima, já caída no chão. Assista:

Polícia Civil prende suspeito de integrar grupo criminoso e executar homem em São Gonçalo



Crédito: reprodução pic.twitter.com/An4LcxRMzd — Jornal O Dia (@jornalodia) October 18, 2024

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) localizaram Marllon na Rua Coronel Francisco Nunes, no bairro Mutuá. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo. Ele vai responder por homicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.