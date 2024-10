Menina está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 20/10/2024 11:17 | Atualizado 20/10/2024 11:20

menina de 3 anos baleada na cabeça em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite da última quinta-feira (17). E.O.F. está internada no CTI Pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias. A criança foi atingida quando saía de casa com os pais para uma consulta médica. Rio - Segue entubada com quadro gravíssimo a, na Baixada Fluminense, na noite da última quinta-feira (17). E.O.F. está internada no CTI Pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias. A criança foi atingida quando saía de casa com os pais para uma consulta médica.

foi submetida a cirurgia para drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa na sexta-feira (18). Antes da operação, a criança passou por exames complementares e avaliação da equipe de neurocirurgia e multidisciplinar da unidade. De acordo com a prefeitura, a pequena, baleada no crânio,para drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa na sexta-feira (18). Antes da operação, a criança passou por exames complementares e avaliação da equipe de neurocirurgia e multidisciplinar da unidade.

Inicialmente, a menina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Infantil de Belford Roxo, na mesma região. Segundo a prefeitura, após ser estabilizada, foi levada ao HMAPN.

Até o momento, as circunstâncias em que a criança foi atingida não foram esclarecidas. No entanto, de acordo com a polícia, a região, conhecida como Bela Vista, tem sido palco de confrontos entre criminosos rivais. Em nota, a PM disse, ainda, que no momento em que a pequena foi baleada, não havia operação.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 54ª DP (Belford Roxo) e que diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, 17 crianças foram baleadas desde o início do ano no Grande Rio. Segundo a plataforma, do total, 11 foram atingidas por bala perdida.