Momento em que os criminosos pulam a grade para fugir dos agentes - Reprodução

Momento em que os criminosos pulam a grade para fugir dos agentesReprodução

Publicado 20/10/2024 13:22 | Atualizado 20/10/2024 14:42

Rio - Um suspeito ficou ferido durante uma troca de tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal, no fim da manhã deste domingo (20), no Arco Metropolitano do Rio (BR-493), na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense.



De acordo com a corporação, uma equipe da PRF e criminosos entraram em confronto armado na altura do km 98.



Um suspeito ficou ferido no braço. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, também na Baixada. Outros dois, que também estavam no veículo, conseguiram fugir.



No local, os agentes apreenderam uma pistola, 3 carregadores e munições. Além disso, o veículo possui sinais de adulteração. A ocorrência foi registrada na 48ª DP (Seropédica).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os suspeitos saem do carro e pulam a grade de proteção da via enquanto tiros são disparados.