Polícia Militar do Rio prendeu fugitivos de 18 estados brasileiros, além do Distrito FederalReginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 20/10/2024 13:20 | Atualizado 20/10/2024 13:25

Rio - A Polícia Militar prendeu, entre janeiro e setembro deste ano, 140 foragidos da Justiça de outros estados no Rio de Janeiro. Esse levantamento da corporação aponta que, em média, 1 criminoso migrante é preso na capital ou interior a cada dois dias.

O estado de Minas Gerais é o que aparece com o maior número de bandidos que migraram para o Rio e foram detidos, com um total de 36 fugitivos. Os dados ainda apontam que São Paulo é o segundo, com 29, e a Paraíba é o terceiro, com 11.

Dos 26 estados brasileiros, 18 aparecem na lista, que continua com a sequência Espírito Santo, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas, Roraima, Amapá, Sergipe e Goiás. O Distrito Federal também aparece no levantamento, com 3 criminosos presos. Os estados de origem de 18 migrantes presos não foram informados.