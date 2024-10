Carros colidiram de frente na Rio-Santos - Reprodução

Publicado 20/10/2024 14:33 | Atualizado 20/10/2024 16:08

Rio - Duas pessoas morreram, na manhã deste domingo (20), em uma batida entre dois carros na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba, na Costa Verde.



O acidente ocorreu por volta das 9h, na altura do km 437. De acordo com a PRF, os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal e as vítimas morreram na hora.



A via precisou ser parcialmente interditada e o fluxo de trânsito funcionou em modo pare e siga. A pista já foi totalmente liberada.

Na noite de sábado (19), a CCR RioSP anunciou a interdição de um trecho da rodovia Rio Santos (BR-101) devido às fortes chuvas a partir da 0h deste domingo. O bloqueio temporário foi feito entre os km 428 e 455 e só foi encerrado por volta de 12h.

Segundo a CCR RioSP, os bloqueios foram sinalizados com cones, supercones e equipes operacionais durante todo o período. Os motoristas eram abordados e orientados sobre o bloqueio.



A concessionária ainda informou não tem o poder de impedir a viagem caso o motorista decida seguir pelo trecho e ressaltou que um dos veículos envolvidos no acidente foi abordado pela equipe, mas não respeitou a orientação.