Material apreendido pelos policiais militares durante a ocorrênciaReprodução / Redes sociais

Publicado 20/10/2024 15:52

Rio - Cinco homens foram presos em flagrante, na noite deste sábado (19), após atirarem contra policiais militares na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada. O grupo estava em um carro roubado, que foi recuperado pelos agentes.

De acordo com a PM, equipes do 15º BPM (Caxias), realizavam uma ação de patrulhamento para coibir roubos e furtos de veículos na altura da garagem da empresa Trel. Durante ação, os militares suspeitaram de um veículo que passava na via e decidiram abordá-lo, mas os ocupantes atiraram contra .

Após os disparos cessarem, os agentes interceptaram o carro e prenderam os cinco homens que estavam no interior do automóvel. Com eles, os agentes prenderam três pistolas, cinco carregadores e celulares, além de recuperarem o veículo roubado. A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).