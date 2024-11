Santiago Peña, presidente do Paraguai, chegou ao MAM por volta das 7h nesta terça (20) - Renan Areias / Agência O Dia

Santiago Peña, presidente do Paraguai, chegou ao MAM por volta das 7h nesta terça (20)Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/11/2024 09:13 | Atualizado 19/11/2024 09:14

Rio - Após passar mal e ser hospitalizado na noite desta segunda-feira (18), o presidente do Paraguai, Santiago Peña, que está no Rio para participar da Cúpula do G20, recebeu alta na manhã desta terça (19) e está no Museu de Arte Moderna (MAM), na Zona Sul, para o segundo dia de reuniões. Ele havia sentido dores no estômago e no peito, e o caso foi classificado como uma "indisposição".

fotogaleria



De acordo com o comunicado da Presidência do Paraguai, divulgado nas redes sociais, Peña passou a noite "em repouso" no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul, e os resultados de todos os exames clínicos realizados estão regulares. Por volta das 7h, o representante já havia chegado ao MAM.



Segundo a imprensa do país, ele foi inicialmente atendido no ambulatório do museu, e um eletrocardiograma detectou alterações. Em seguida, foi transferido para o Samaritano para ser submetido a exames mais detalhados.



Peña, que completou 46 anos no sábado (16), é um político conservador. Ele foi eleito presidente do Paraguai no ano passado após derrotar o opositor de centro-esquerda, Efraín Alegre, com ampla vantagem.



Aliança contra a Fome e a Pobreza



Na reunião da Cúpula desta segunda, o presidente Lula lançou a De acordo com o comunicado da Presidência do Paraguai, divulgado nas redes sociais, Peña passou a noite "em repouso" no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul, e os resultados de todos os exames clínicos realizados estão regulares. Por volta das 7h, o representante já havia chegado ao MAM.Segundo a imprensa do país, ele foi inicialmente atendido no ambulatório do museu, e um eletrocardiograma detectou alterações. Em seguida, foi transferido para o Samaritano para ser submetido a exames mais detalhados.Peña, que completou 46 anos no sábado (16), é um político conservador. Ele foi eleito presidente do Paraguai no ano passado após derrotar o opositor de centro-esquerda, Efraín Alegre, com ampla vantagem.Na reunião da Cúpula desta segunda, o presidente Lula lançou a Aliança contra a Fome e a Pobreza . Entre os compromissos assumidos, estão a redução da mortalidade materna e infantil, o aumento da distribuição de renda e a melhoria da alimentação escolar.

A aliança já reúne um amplo apoio, com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 fundações filantrópicas e organizações não governamentais. Com uma governança independente, vinculada, mas não subordinada ao G20, busca garantir continuidade aos projetos, mesmo quando o tema não for prioritário no fórum global.