Fabrycio trabalhava como jovem aprendiz para uma empresa de transportes em Paciência - Reprodução

Publicado 19/11/2024 17:38 | Atualizado 19/11/2024 18:00

Rio - A família de Fabrycio Barbosa Ramos, de 19 anos, procura há mais de um mês e meio pelo jovem, que saiu para trabalhar, em Cosmos, Zona Oeste, e nunca mais retornou para casa. Segundo a irmã dele, Kethelen Albuquerque, a suspeita dos parentes é que o rapaz tenha tido algum momento de desorientação e não conseguiu mais retornar. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

"Ele vinha reclamando do trabalho, vinha reclamando dos amigos, dizendo que os amigos que estavam do lado dele não eram mesmo amigos. Também teve uma situação na família onde meu primo, que é bem amigo dele, ficou doente, com problemas que não sabemos o que é, se é psicológico, espiritual ou de saúde. O Fabrycio não aceitava isso e dizia que não aceitava a situação e que o primo ficaria bem", disse a irmã.

Kethlen conta que no dia do desaparecimento, no último dia 1º de outubro, o irmão saiu para trabalhar, como fazia de costume às 7h20. Fabrycio era jovem aprendiz da empresa TransRiver, que fica em Paciência, também na Zona Oeste.

"Algumas pessoas nos procuraram dizendo que viram ele em estações de trem como Maracanã, Santa Cruz e Deororo e que ele parecia desorientado, falando coisas desconexas. Depois disso, soubemos também que ele foi agredido por pessoas dentro de uma van ao tentar embarcar sem pagar passagem, pedindo carona. Parece que ele queria voltar para casa", contou Kethlen.

De acordo com a irmã, a família do jovem segue fazendo buscas por ele em estações de trem. "Estamos nos espalhando para procurar, mas não achamos. Não temos mais pistas nenhuma. Estão todos muito preocupados com o que pode ter acontecido com ele. A busca é angustiante", finalizou.

O desaparecimento de Fabrycio foi registrado na 34ª DP (Bangu) e, em seguida, transferido para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A especializada faz buscas e ouve testemunhas que possam ajudar a localizá-lo.

Um cartaz pede informações sobre o paradeiro do jovem. A publicação traz o número do Disque Denúncia: 21 22531177 e os telefones da própria DDPA: (21) 22020338 e 25827129.